الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات تمشيط واندلاع مواجهات.

ففي نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس، ودهمت محيط قرية تل جنوب غرب المدينة، وشنت عمليات تمشيط في أراض زراعية في القرية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت الشابين حسن نور أبو شمله، والجريح عامر بعجاوي بعد مداهمة منزلي ذويهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مراد صالح يحيى بعد مداهمة منزل ذويه في قرية العرقة غرب جنين.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وجابت شوارع البلدة واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس عذبة من مدينة قلقيلية على حاجز قرب بلدة النبي إلياس شرق المدينة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الفتى أحمد عبدالله نمر (17 عامًا) من قرية "لمدور" جنوب قلقيلية، مساء أمس، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي سلفيت اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة مردة، وجابت شوارع البلدة، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني علان والشاب أدهم علان من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بكر الدماسيس ومصطفى محمد الدماميس بعد اقتحام منزليهما في بلدة حوسان ببيت لحم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب

وقوات الاحتلال في البلدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بالمدينة، واعتقلت المواطن سفيان أبو حتة ونجله واثنين من أبنائه بعد الاعتداء عليهم في حارة السلايمة بالبلدة القديمة، واعتقلت الطبيب مؤمن مسك نجل الشهيد رائد مسك عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات راجلة لجيش الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل عرف منها منزل الأسير محمد عيسى الصليبي ومنزل المواطن نائل اخليل، كما اعتقلت الشاب ايهم خليل صبارنة خلال اقتحام منزله في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب حاتم محمد قاسم عبيدو بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.