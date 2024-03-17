الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً بوجهٍ عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، وتكون في ساعات الليل المتأخر الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا الإثنين يكون الجو غائماً جزئيًا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارًا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق وتشتد غزارة الامطار في ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50كم/ساعة والبحر مائج.

وتتأثر البلاد يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو غائما ًوعاصفاً وبارداً وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجاً.



ويوم الأربعاء، يكون الجو غائمًا إلى غائم جزئي، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الافقية