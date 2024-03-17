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لابيد: لن تنتصر إسرائيل دون إعادة الأسرى من غزة

3/17/2024 4:18:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إن تل أبيب لن تنتصر في حربها دون إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مظاهرة في تل أبيب، تدعو لإعادة الأسرى.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن لابيد، قوله: "لن تكون هناك صفقة سهلة، لكن صفقة تعيد الأسرى إلى الوطن تستحق الثمن، وستحظى بالقبول ودعمنا الكامل".

وأضاف: "لا نصر دون عودتهم".

وهاجم لابيد، مرارًا سياسة نتنياهو وحكومته، في التعامل مع ملف الأسرى المحتجزين في غزة، متهمًا إياهم بأنهم يضحون بهم.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

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