Sunday, 17 March 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على غزة: شهداء وجرحى وغارات مكثفة على خانيونس ورفح

3/17/2024 4:18:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 163، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خايونس ودير البلح.

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف المدنيين العزل في مناطق عدة في قطاع غزة، حيث طال الاستهداف مجددا منتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة شمال القطاع.

وخلفت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الشهداء ومئات الجرحى، معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن.

يأتي ذلك في وقت وصلت أول شاحنات مساعدات إلى شمالي القطاع منذ نحو 4 أشهر، حيث نقلت إلى مخازن تابعة لوكالة "الأونروا"، دون أن يتضح على الفور كيف ستصل المساعدات إلى الفلسطينيين ومن سيقوم بتوزيعها.

يذكر أنه منذ نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تصل إلى بلدات شمال القطاع أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حدوث مجاعة، أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على قطاع غزة إلى 31,553 شهيدا، و73,546 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

MENAFN17032024000205011050ID1107986596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث