الحرب على غزة: شهداء وجرحى وغارات مكثفة على خانيونس ورفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 163، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خايونس ودير البلح.

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف المدنيين العزل في مناطق عدة في قطاع غزة، حيث طال الاستهداف مجددا منتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة شمال القطاع.

وخلفت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الشهداء ومئات الجرحى، معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن.

يأتي ذلك في وقت وصلت أول شاحنات مساعدات إلى شمالي القطاع منذ نحو 4 أشهر، حيث نقلت إلى مخازن تابعة لوكالة "الأونروا"، دون أن يتضح على الفور كيف ستصل المساعدات إلى الفلسطينيين ومن سيقوم بتوزيعها.

يذكر أنه منذ نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تصل إلى بلدات شمال القطاع أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حدوث مجاعة، أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على قطاع غزة إلى 31,553 شهيدا، و73,546 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.