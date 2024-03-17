Sunday, 17 March 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم تفويض الوفد المشارك في قطر في مفاوضات التهدئة

3/17/2024 4:18:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الحرب ستجتمع، اليوم الأحد، لبلورة موقف وفد حكومة الاحتلال
الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن محتجزين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا "حكومة الحرب والحكومة الأمنية للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18:00 (16:00 بتوقيت غرينتش).

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار، الجمعة، إلى أن وفداً سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية "لمناقشة موقف إسرائيل"، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.

ووفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، فإن حكومة الحرب والحكومة الأمنية اجتمعتا الجمعة، لكنهما لم تصدرا أي قرار.


MENAFN17032024000205011050ID1107986595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث