الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم تفويض الوفد المشارك في قطر في مفاوضات التهدئة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الحرب ستجتمع، اليوم الأحد، لبلورة موقف وفد حكومة الاحتلال
الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن محتجزين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا "حكومة الحرب والحكومة الأمنية للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة".
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18:00 (16:00 بتوقيت غرينتش).
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار، الجمعة، إلى أن وفداً سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية "لمناقشة موقف إسرائيل"، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.
ووفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، فإن حكومة الحرب والحكومة الأمنية اجتمعتا الجمعة، لكنهما لم تصدرا أي قرار.
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