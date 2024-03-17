الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم تفويض الوفد المشارك في قطر في مفاوضات التهدئة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الحرب ستجتمع، اليوم الأحد، لبلورة موقف وفد حكومة الاحتلالالذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن محتجزين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا "حكومة الحرب والحكومة الأمنية للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18:00 (16:00 بتوقيت غرينتش).

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار، الجمعة، إلى أن وفداً سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية "لمناقشة موقف إسرائيل"، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.

ووفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، فإن حكومة الحرب والحكومة الأمنية اجتمعتا الجمعة، لكنهما لم تصدرا أي قرار.



