يونيون سكوير هاوس" تفوز بجائزة "الشريك رقم 1 مدى الحياة" من "ماجد الفطيم"

(MENAFN
- Keelcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 مارس 2024: حصلت شركة "يونيون سكوير هاوس" للوساطة العقارية ومقرها دبي على لقب "الشريك رقم 1 مدى الحياة" من قبل ماجد الفطيم، وذلك تقديراً لمساهمتها الاستثنائية في تحقيق مبيعات قياسية ضمن مشروع تلال الغاف على مدى السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق المشروع.
تعد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" أول إنجاز من نوعه ضمن القطاع العقاري في المنطقة. وقد أظهرت "يونيون سكوير هاوس" تميزاً لا مثيل له من خلال تحقيق أعلى أرقام مبيعات ضمن تلال الغاف، حيث تم بيع 95٪ من المشروع حتى الآن. ومن خلال سجلها الحافل بالنجاحات، تعتبر "يونيون سكوير هاوس" واحدة من الشركات الاستشارية العقارية الرائدة في السوق الإماراتية.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "يونيون سكوير هاوس" للوساطة العقارية، عن امتنانه قائلاً: "يشرفنا الحصول على هذا التقدير المرموق من ماجد الفطيم، مما يؤكد على التزامنا بالتميز وتفانينا في تقديم خدمة لا مثيل لها لعملائنا. وتعزز هذه الجائزة المميزة مكانتنا كشركة رائدة موثوق بها في القطاع، وتضع معياراً للتميز في خدمات الوساطة العقارية على مستوى المنطقة".
يقع تلال الغاف وسط أجواء هادئة في دبي هيلز استيت، حول بحيرة بديعة وشواطئ رملية، ويجمع أسلوب حياة المنتجعات مع السكن الحضري العصري.
وبالإضافة إلى لقب "الشريك رقم 1 مدى الحياة" من قبل ماجد الفطيم، حصلت "يونيون سكوير هاوس" أيضاً على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من إعمار العقارية على مدار الـ 12 عام الماضية على التوالي بما في ذلك عام 2024. وأضاف غوراف: "لم تحصل أي شركة استشارية عقارية أخرى في دبي على مثل هذه الجوائز لمدة 12 عاماً على التوالي". وفي هذا العام، حصلت "يونيون سكوير هاوس" أيضاً على جائزة من شركة رأس الخيمة العقارية، وجائزة أخرى من نشاما للسنة الثالثة على التوالي.
وسبق لشركة "يونيون سكوير هاوس" أن حصلت على جوائز من دبي للعقارات (سبع سنوات متتالية)، ومِراس العقارية (2022)، وماجد الفطيم (شريك الأداء رقم 1 لعام 2021)، ودستركت ون ميدان (الوكالة رقم 1 لعام 2021)، ونخيل (الوكالة رقم 2 لعام 2021)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2022)، وداماك العقارية (2021).
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