أمازون أليكسا تقدم تجارب محلية مخصصة للعملاء في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك

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- BPG Group) الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 مارس، 2024: مع حلول شهر رمضان المبارك، تقدّم أمازون أليكسا الميزات المخصصة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي تضمن لهم تجربة منزل ذكي متكامل وتساعدهم على ممارسة العبادة خلال الشهر الفضيل، حيث يمكن للعملاء الاستماع لتلاوة القرآن والعثور على وصفة الإفطار المناسبة لهم والمزيد من المزايا.
تعد مزايا العبادة ضمن الأكثر استخداماً من قبل عملاء أليكسا في الإمارات والسعودية، حيث كانت ميزات البث الصوتي، والتي تشمل تلاوة القرآن، ثاني أكثر خاصية استعمالاً في المنطقة في عام 2023، وكانت سورة البقرة الأكثر طلباً من ناحية تلاوة القرآن وماهر المعيقلي أكثر القرّاء طلباً. تلتزم أمازون أليكسا بتقديم تجارب محلية تتماشى مع متطلبات وتفضيلات واحتياجات حياة عملائها في الإمارات والسعودية.
أطلقت أمازون أليكسا مؤخراً الجيل الجديد من جهاز Echo Show 5 لعملائها في الإمارات والسعودية، والتي تقدم قدرة أفضل على الاستمتاع بهذه التجارب المحلية بفضل شاشة اللمس ذات حجم 5.5 إنش ودقة HD. فعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء قراءة الآية التي تتم تلاوتها على الشاشة، أو قراءة خطوات الوصفة التي ترويها أليكسا، والتحكم بأجهزة المنزل الذكي عبر التفاعل مع شاشة اللمس.
نقدّم إليكم 5 طرق تساعد فيها أليكسا عملائها خلال الشهر الفضيل:
１. تجهيز الروتينات اليومية
يمكن للعملاء تجهيز بعض الروتينات اليومية لتساعدهم على إتمام مهامهم وممارسة طقوس شهر رمضان المبارك بسلاسة. فعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء أن يستعملوا تطبيق أليكسا على الهاتف الذكي لتجهيز روتين مناسب لوقت السحور، وذلك لإيقاظهم قبل وقت الإمساك بوقت مناسب، وتشغيل الإضاءة بسطوع منخفض، والتحكم بدرجة الحرارة لتساعدهم على الاستيقاظ، وتلاوة القرآن قبل فترة الصلاة، وأخيراً التذكير باقتراب موعد الإمساك والأذان.
２. خاصية دعاء اليوم وإحسان اليوم
تعود ميزة "إحسان اليوم" لعملاء أليكسا بمقترحات يومية مفيدة لتساعدهم على تحديد نشاط خيري يومي وبناء عادات حسنة. كما تقدم خاصية دعاء اليوم إمكانية عرض دعاء يومياً خلال أيام الشهر الكريم، إضافةً لثماني قصص عن الأنبياء وبرامج أخرى مثل "الفانوس" و"فنجان القهوة" و "القمر"، وثلاث قصص دينية رمضانية.
３. الاستماع لقاري القرآن المفضّل
تساعد أليكسا العملاء على ممارسة العبادة من خلال تلاوة القرآن بصوت القاري المفضّل لديهم، وإبراز الآية التي تتم تلاوتها على شاشة أجهزة Echo Show، وذلك بالإضافة إلى القدرة على تذكير العملاء بمواعيد الصلاة والإمساك والإفطار بناءً على موقع العملاء. كما يمكن للعملاء الاستماع إلى محطة الراديو المحلية المفضلة لديهم والاستماع إلى البرامج الرمضانية والأخبار المحلية.
４. وصفات الإفطار مما لذ وطاب
تسهّل لك أليكسا التخطيط لوجبة الإفطار، فباستعمال الأوامر الصوتية يمكن للعملاء طلب قراءة الوصفات التي يحبونها لوجبات الإفطار خلال الشهر الفضيل، وفي حال استعمال أحد أجهزة Echo Show ستظهر أليكسا خطوات الوصفة على الشاشة للمساعدة على تتبعها.
５. إضافة المزيد من المتعة للزيارات العائلية
توفر أمازون أليكسا أنشطة مسلية تجمع أفراد العائلة مثل الفوازير عبر خاصية "فوازير رمضان"، وذلك للمشاركة بلغز رمضاني. تتوفر عدة أنشطة مسلية مختلفة مثل المارد الأزرق وغيرها التي تناسب العملاء في الإمارات والسعودية.
تقدّم أليكسا بفضل هذه الميزات الرمضانية تجربة فريدة لعملائها وتساعدهم على ممارسة العبادة وتقوية العلاقات الأسرية خلال الشهر الفضيل.
تخفيضات بمناسبة شهر رمضان المبارك في السعودية
بدأت تخفيضات شهر رمضان المبارك على موقع Amazonلتشمل مختلف أجهزة Echo وKindle. وذلك بتخفيضات تصل إلى 50٪. حيث يتوفر الجيل الخامس من Echo Dot بسعر 140 ريال سعودي، والجيل الخامس من Echo Dot with Clock بسعر 190 ريال سعودي، وجهاز Echo Pop بسعر 99.99 ريال سعودي. وأما بالنسبة لأجهزة Kindle (2022)، يتوفر جهاز Kindle Paperwhite 16GB بسعر 299 ريال سعودي، وجهاز Kindle Paperwhite Signature Edition بسعر 599 ريال سعودي.
أما بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن راحة البال أثناء زياراتهم العائلية، تقدم أمازون خصومات تصل إلى 43% على أجهزة Ring والتي تدعم Alexa في المملكة العربية السعودية. يتوفر جهاز وبطارية Ring Spotlight بسعر 799 ريال سعودي؛ وبطارية Ring Stick Up مقابل 249 ريال سعودي؛ وجرس بابRing Video Doorbell Wired مقابل 169 ريال سعودي؛ وجرس باب Ring Video Doorbell 2nd Generation مقابل 279 ريال سعودي فقط. تستمر هذه التخفيضات حتى 14 مارس 2024.
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