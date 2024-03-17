2024 أفضل سيارة في العالم في جوائز سيارة العام للسيدات EV9 كيا

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، مارس 12، 2024: حصدت كيا EV9 جائزة "أفضل سيارة في العالم 2024" بعد تقييمها من قِبل لجنة تحكيم متميزة، ضمن جوائز سيارة العام للسيدات لعام 2024. وتزامنت هذه الجائزة مع الإحتفالات بيوم المرأة العالمي.
فبعد تقييم معمق أجرته 75 صحفية متخصصة في مجال السيارات من 52 دولة من خمس قارات، حققت كيا EV9 هذا الإنتصار في منافسة مع 63 مرشحاً. ويؤكد هذا الفوز لكيا EV9 على مرونة هذه المركبة الرباعية الدفع والكهربائية بالكامل، كما يؤكد على قدرتها الإستثنائية في تلبية المتطلبات المتنوعة لزبائنها من حول العالم.
بتصميمها المبتكر والذي يتضمن سبعة مقاعد، استطاعت كيا EV9 أن تحدد معايير جديدة لمركبات الدفع الرباعي الكهربائية، من خلال التكنولوجيا المتقدمة والأداء الإستثنائي. مع الإشارة إلى أن من ميزات هذه المركبة الشحن الثنائي الإتجاه كما قدرتها فائقة السرعة على الشحن، ما يضيف إلى معاييرها الراحة والفعالية.
وأشادت لجنة التحكيم بمركبة EV9 لإضافتها الإبتكار على سوق المركبات الكهربائية، وبتكلفتها التي تناسب جميع الميزانيات وسهولة الإستخدام كما جاذبيتها المطلقة. وساهم ابتكار كيا في صياغة مركبة رباعية الدفع كبيرة الحجم، ذات ديناميكية هوائية فائقة وتكنولوجيا متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المركبة بتصميميها الداخلي العائلي وتجربة القيادة المألوفة. كما تسلط هذه الجائزة الضوء على مرونة وأداء هذا الطراز الرائد الذي بإمكانه مواجهة كافة تحديات فصل الشتاء. وحظيت مركبة كيا بالتكريم والثناء، نظراً إلى مكانتها كمركبة المستقبل الكهربائية متعددة الإستخدامات ذات كفاءة في استخدام الطاقة.
فوز EV9 هذا العام سبقه فوز كيا Niro العام الماضي، حيث نالت جائزة أفضل مركبة لعام 2023 ضمن فعالية سيارة العام للسيدات 2023.
تتابع كيا EV9 مسيرتها الحافلة بالجوائز والتي تضمنت ترشيحها للنهائيات من ضمن أفضل ثلاث مركبات متنافسة للحصول على جائزة سيارة العام العالمية لعام 2024. ونجحت مركبتها ذات الدفع الرباعي من الفوز في فعالية العجلة الذهبية 2023 ضمن فئة "المركبة العائلية" كما حصلت على جائزة السيارة الألمانية الفاخرة لعام 2024 مستعرضةً قدرات هذا النموذج الهائل من ضمن مجموعتها الواسعة.
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