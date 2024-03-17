إطلاق قاعدة الشحن الشاملة للأجهزة المحمولة "يو دوك" في أسواق دولة الإمارات

(MENAFN
- OAK Consulting) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مارس 2024: انطلقت في دولة الإمارات قواعد الشحن المبتكرة يو دوك udoq، وهي قواعد شحن شاملة تتسم بالفخامة والبساطة والمرونة والاستدامة، وتناسب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومشغلات الموسيقى وأجهزة القراءة الإلكترونية. قامت شركة مارفن الألمانية لتصميم المنتجات بتصميم وتطوير يو دوك، وحصلت على براءة اختراع لقواعد الشحن التي تتوفر الآن في دولة الإمارات عبر منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة بثلاثة إصدارات متميزة؛ وسيسهم هذا الابتكار في تحسين تنظيم وترتيب كافة الأجهزة المحمولة في المنازل، من خلال تنظيم كابلات الشحن واحتياجات إمدادات الطاقة، حيث تمتاز قواعد الشحن بتصميمها البسيط وتقنيتها الحاصلة على براءة اختراع لشحن جميع الأجهزة المحمولة وعرضها وتشغيلها في وقت واحد.
تمتاز طرازات يو دوك الفريدة بقابلية التخصيص، لتمكن المستخدمين من إضفاء طابع شخصي على تجربتهم في شحن الأجهزة، وشحن أكثر من جهاز في الوقت نفسه من دون الحاجة إلى عدة مصادر شحن. وبفضل التصميم الأنيق للمنتج، تبقى الكابلات مخفية لضمان تنظيم أفضل؛ ما يعطي حلول الشحن الفريدة مظهرًا أنيقًا.
وفي هذا الصدد قال ماركوس كوشلر، المدير التنفيذي لدى شركة مارفن لتطوير المنتجات: "يعمل معنا العديد من المصممين والمهندسين من تخصصات متنوعة ويشكلون فريقًا متميزًا يمتلك القدرات الإبداعية والكفاءة العالية، ويسعى لتقديم الابتكارات التي تدعم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الكلاسيكية في حياتنا. وتُعد دولة الإمارات سوقًا مهمًا للأجهزة المحمولة وكل ما يتعلق بها من إكسسوارات نظرًا لارتفاع مستويات استخدامها، وندرك بأن الحاجة إلى منتجات متطورة واستخدامها بشكل مستمر تتناسب تمامًا مع قواعدنا المبتكرة للشحن. يسعدنا وجودنا في الأسواق الإماراتية ونتطلع إلى تعزيز أعمالنا في المنطقة."
من الجدير بالذكر أن الشركة ستطلق في دولة الإمارات قواعد شحن الأجهزة المتعددة لكل من أجهزة آبل وأندرويد، وتتمتع هذه القواعد بخصائص عديدة مثل الشحن اللاسلكي Magsafe وكابلات الشحن السريع بوصلات USB-C لتناسب كافة أجهزة آيفون وآيباد وأيربود وأندرويد. كما تتميز أجهزة يو دوك بقدرتها على شحن الأجهزة من العلامات التجارية الأخرى، فيما تحافظ على أعلى مستويات الاستدامة والثبات. وتشمل المجموعة الأولى من الأجهزة التي تطلقها الشركة في الإمارات كلًا من قاعدة الشحن udoq 250 Charging Station Premium S و udoq 400 Charging Station Premium M و udoq 550 Charging Station Premium L.
ومن جانبه قال ديفاسيش أودي، مدير شركة ليوترونكس – الموزع الحصري لقواعد الشحن يو دوك في الشرق الأوسط: "يدعم هذا المنتج الفريد التقنيات المتطورة ويمتاز بتصميمه الألماني وأدائه المميز وهندسته الفريدة وبساطته الفائقة، وقد شجعتنا كل هذه الأسباب على اختيار الشراكة مع يو دوك للانطلاق في منطقة الشرق الأوسط. نثق بأن إمكانات التخصيص في المرحلة الثانية والمنتجات التي تناسب أسلوب الحياة الراقي ستساعدنا في الوصول إلى المنازل والمؤسسات الكبيرة على السواء، ونحن مستعدون لدخول تلك القطاعات."
تتوفر قاعدة الشحن udoq 250 Charging Station Premium S باللون الفضي أو الأسود أو الذهبي بسعر 799 درهمًا إماراتيًا، بينما تتوفر قاعدة udoq 400 Charging Station Premium M بالألوان نفسها وبسعر 899 درهمًا إماراتيًا. أما قاعدة الشحن udoq 550 Charging Station Premium L فتُباع بسعر 999 درهمًا إماراتيًا وتتوفر باللون الفضي. صُنعت تلك المنتجات من الألمنيوم الصلب بسماكة 4 ملم وهي مزودة بشرائط السليكون للحماية، وتبلغ أوزانها بالترتيب 0.9 كيلوجرام قياس 25x9x14 سنتيمتر، و1.83 كيلوجرام قياس 40x9x14 سنتيمتر، و2.66 كيلوجرام قياس 55x10x14 سنتيمتر.
تلبي يو دوك احتياجات الأفراد والشركات، حيث تحسِّن مساحات العمل من خلال حلول شحن الأجهزة المتعددة، وتسهيل تنظيم المكاتب والطاولات وتقديم تجربة رائدة في الشحن في غرف الفنادق، إذ يوفر استخدامها مستويات عالية من الكفاءة والفخامة في تنظيم الأجهزة.
يشار إلى أن كابلات الشحن والوصلات عالية الأداء تتطور كل عام لتواكب التطورات المستمرة والطلب المتزايد على الأجهزة المحمولة. لذا فإن تصميم يو دوك يعزز الاستدامة ويضمن ديمومة قواعد الشحن لمدة أطول من فترة حياة الأجهزة المحمولة، وذلك من خلال دعمه للتوافق الشامل وتلبيته للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وفي ظل استخدام نحو 15 مليار جهاز محمول حول العالم، وتزايد انتشارها بوتيرة تفوق وتيرة النمو السكاني، فقد ينتج عن ذلك كميات غير مسبوقة من النفايات الإلكترونية من قواعد الشحن والكابلات والأجهزة في المستقبل. وتلتزم يو دوك بتخفيض أثرها من النفايات الإلكترونية من أجل عالم أفضل، لتقدم مزيدًا من خيارات التخصيص للعملاء في الشرق الأوسط وتضمن تميّز منتجاتها الفريدة، حيث نوفر حاليًا إمكانات التخصيص الدقيقة للقطاعات المختلفة لعملائنا من المؤسسات.
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