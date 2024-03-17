هزة أرضية تضرب المغرب .. ومعهد الجيوفيزياء يعلق

MENAFN - Al Wakeel News)شهدت منطقة الريف شمال المغرب، هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.4 و4.7 درجات، وفق كل من موقع رصد الزلازل العالمي، والمعهد المغربي للجيوفيزياء.



وقد شعر بهذه الهزة سكان منطقة الريف مساء الجمعة بأقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، وقد تم تسجيل عودة هذا النشاط الزلزالي إلى المنطقة سنة 2021.



وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، إن "هذا النشاط يعود إلى سنة 2021، حيث كان في مستويات عالية، ومع مرور سنتين، وتحديدا فترة زلزال الحوز، خف نشاطه، ليعود أمس بشكل مفاجئ".



وقال جبور: "لا يمكن معرفة ما إن كان هذا النشاط سيستمر في التصاعد أم أن يوم أمس كان عبارة عن هزة متوسطة نسبيا".



وكان مركز الزلزال في عرض البحر قبالة إقليم الدريوش، بعمق يصل إلى 18 كيلومترا، ومسافة تبعد عن إقليم الدريوش بـ28 كيلومترا.



وأبرز مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء أن مراقبة هذا النشاط مستمرة، مشيرا إلى أن "أسباب هاته الهزة توجد في الناحية التكتونية المرتبطة بالحرارة في باطن الأرض".



وبين المتحدث أن "تغيرات الحرارة في أعماق الأرض نعتقد أنها السبب في تحريض مثل هاته الزلازل"، مشددا على "عدم وجود رابط بين الهزة ومخلفات زلزال الحوز".



روسيا اليوم