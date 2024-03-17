هزة أرضية تضرب المغرب .. ومعهد الجيوفيزياء يعلق

(MENAFN
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شهدت منطقة الريف شمال المغرب، هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.4 و4.7 درجات، وفق كل من موقع رصد الزلازل العالمي، والمعهد المغربي للجيوفيزياء.
وقد شعر بهذه الهزة سكان منطقة الريف مساء الجمعة بأقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، وقد تم تسجيل عودة هذا النشاط الزلزالي إلى المنطقة سنة 2021.
وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، إن "هذا النشاط يعود إلى سنة 2021، حيث كان في مستويات عالية، ومع مرور سنتين، وتحديدا فترة زلزال الحوز، خف نشاطه، ليعود أمس بشكل مفاجئ".
وقال جبور: "لا يمكن معرفة ما إن كان هذا النشاط سيستمر في التصاعد أم أن يوم أمس كان عبارة عن هزة متوسطة نسبيا".
وكان مركز الزلزال في عرض البحر قبالة إقليم الدريوش، بعمق يصل إلى 18 كيلومترا، ومسافة تبعد عن إقليم الدريوش بـ28 كيلومترا.
وأبرز مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء أن مراقبة هذا النشاط مستمرة، مشيرا إلى أن "أسباب هاته الهزة توجد في الناحية التكتونية المرتبطة بالحرارة في باطن الأرض".
وبين المتحدث أن "تغيرات الحرارة في أعماق الأرض نعتقد أنها السبب في تحريض مثل هاته الزلازل"، مشددا على "عدم وجود رابط بين الهزة ومخلفات زلزال الحوز".
روسيا اليوم
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