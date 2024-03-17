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الدفاعات الروسية صدّت هجوما واسعا بالمسيرات استهدف موسكو وعدة مقاطعات

3/17/2024 3:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم الأحد هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف موسكو وضواحيها، ومقاطعات جنوب غربي البلاد.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية وصباح يوم 17 مارس تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام المسيرات على الأراضي الروسية".


وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 35 مسيرة. فوق مقاطعة موسكو (4 مسيرات) وبيلغورود (3) وكالوغا (2) وأوريول (1) وروستوف (1) وياروسلافل (4) وكورسك (3) وكراسنودار (17)".


وكتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تليغرام": "أحبطت الدفاعات الجوية في منطقة دوموديدوفو اليوم هجوما بمسيرتين استهدفتا موسكو، فيما لم تسجل أضرار أو إصابات في موقع سقوط حطام إحدى المسيرتين".
وأضاف: أحبطت الدفاعات الجوية في مدينة رامنسكي هجوما بمسيرة استهدفت موسكو وهجوما في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.


كما أكد سوبيانين إحباط هجوم بمسيرة في مدينة ستوبينو، وأضاف: "لم تقع أضرار أو إصابات نتيجة سقوط حطام المسيرة، وتعمل الطوارئ في مكان الحادث".

RT

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