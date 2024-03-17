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وفاتان وإصابة بحوادث متفرقة على طريق إربد-عمان

3/17/2024 3:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.

وقال الصمادي خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة بليلة باتجاه الشمال ونتج عنه وفاة سائق المركبة وتم اخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي.

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن على طريق إربد عمان وتحديدا منطقة بليلة باتجاه العاصمة عمان نتج عنه وفاة السائق واصابة واحدة وتم اخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي.

وحذر الصمادي من تغير الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة داعيا الأخوة السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالمسارب والابتعاد عن السرعة.

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