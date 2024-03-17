الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية ضد التنظيمات المسلحة في ريفي حلب وإدلب

MENAFN - Al Wakeel News)نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الطيران الروسي عدة عمليات نوعية مركزة في اتجاه ريفي حلب وإدلب، استهدفت مقرات التنظيمات المسلحة وتحصيناتها.



وقالت وكالة "سانا" إن العمليات استهدفت كذلك عتاد وآليات وعربات مدرعة تابعة للتنظيمات المسلحة، وأوضحت أن ذلك كان ردا على الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي تشنها تلك التنظيمات على القرى والبلدات الآمنة.



واضافت الوكالة أن هذه العمليات أدت إلى تدمير مواقع المسلحين ومقراتهم بشكل كامل ومقتل وإصابة العشرات منهم.



كما استهدف الجيش السوري العديد من المواقع بريف إدلب، بواسطة الطيران المسير والقضاء على العديد منهم وإصابة آخرين.



روسيا اليوم