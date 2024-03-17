Sunday, 17 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية ضد التنظيمات المسلحة في ريفي حلب وإدلب

3/17/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الطيران الروسي عدة عمليات نوعية مركزة في اتجاه ريفي حلب وإدلب، استهدفت مقرات التنظيمات المسلحة وتحصيناتها.


وقالت وكالة "سانا" إن العمليات استهدفت كذلك عتاد وآليات وعربات مدرعة تابعة للتنظيمات المسلحة، وأوضحت أن ذلك كان ردا على الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي تشنها تلك التنظيمات على القرى والبلدات الآمنة.


واضافت الوكالة أن هذه العمليات أدت إلى تدمير مواقع المسلحين ومقراتهم بشكل كامل ومقتل وإصابة العشرات منهم.


كما استهدف الجيش السوري العديد من المواقع بريف إدلب، بواسطة الطيران المسير والقضاء على العديد منهم وإصابة آخرين.

روسيا اليوم


MENAFN17032024000208011052ID1107986454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث