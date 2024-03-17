حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت

MENAFN - Al Wakeel News)نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 16 مارس 2024، وفقا للتالي":



- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 11:15 (بتوقيت لبنان): استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:04: استهداف ‏ثكنة هونين - راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 15:40: استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 15:42: استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.



- القطاع الغربي(جنوبي لبنان):

1- الساعة 15:30: استهداف موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 19:40: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.



ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.



روسيا اليوم