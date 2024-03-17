إفريقيا الوسطى تشيد بالدور الذي لعبه الروس في إعادة أمنها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا أن المدربين العسكريين الروس بذلوا جهودا جبارة لإعادة الأمن إلى بلاده، معربا عن ترحيبه بزيادة عددهم.
وأضاف: "هذا الملف من شأن وزارة الدفاع.. لكن المدربين الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى قاموا بعمل استثنائي وهم يواصلون هذا العمل. وبفضل هذا الجهد، نتوجه نحو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية فوستين-أرشانغ تواديرا لتأسيس جيش قوي".
وقال: "عندما سنعقد اجتماع اللجنة المشتركة سنطرح أيضا المسائل الأمنية وإن وجدنا أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المدربين الروس فلم لا؟".
RT
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