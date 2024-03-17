إفريقيا الوسطى تشيد بالدور الذي لعبه الروس في إعادة أمنها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا أن المدربين العسكريين الروس بذلوا جهودا جبارة لإعادة الأمن إلى بلاده، معربا عن ترحيبه بزيادة عددهم.



وأضاف: "هذا الملف من شأن وزارة الدفاع.. لكن المدربين الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى قاموا بعمل استثنائي وهم يواصلون هذا العمل. وبفضل هذا الجهد، نتوجه نحو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية فوستين-أرشانغ تواديرا لتأسيس جيش قوي".

وقال: "عندما سنعقد اجتماع اللجنة المشتركة سنطرح أيضا المسائل الأمنية وإن وجدنا أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المدربين الروس فلم لا؟".

RT