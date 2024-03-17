انخفاض على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

MENAFN - Al Wakeel News)انخفض سعر كيلو الخيار والكوسا بفارق 5-10 قروش للكيلو عن اليوم السابق في السوق المركزي للخضار اليوم الأحد .

ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في ساحات سوق الخضار المركزي تراوح سعر كيلو الخيار والكوسا اليوم بين 30 و 50 قرشا للكيلو .

واستقرت أسعار الأصناف الأخرى من الخضار ، حيث تراوح سعر البندورة بين 6 و 15 قرشا للكيلو وسعر الثوم الأخضر بين 60 و 100 قرشا للكيلو .







