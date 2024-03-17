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انخفاض على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر كيلو الخيار والكوسا بفارق 5-10 قروش للكيلو عن اليوم السابق في السوق المركزي للخضار اليوم الأحد .

ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في ساحات سوق الخضار المركزي تراوح سعر كيلو الخيار والكوسا اليوم بين 30 و 50 قرشا للكيلو .

واستقرت أسعار الأصناف الأخرى من الخضار ، حيث تراوح سعر البندورة بين 6 و 15 قرشا للكيلو وسعر الثوم الأخضر بين 60 و 100 قرشا للكيلو .




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