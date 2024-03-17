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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لحزب الله جنوب لبنان

3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه قصف الليلة الماضية مبنى عسكريا كان يستخدمه حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا.


ولم يعلّق حزب الله حتى الآن على بيان الجيش الإسرائيلي.


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