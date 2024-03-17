الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لحزب الله جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لحزب الله جنوب لبنان
التاريخ
3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه قصف الليلة الماضية مبنى عسكريا كان يستخدمه حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا.
ولم يعلّق حزب الله حتى الآن على بيان الجيش الإسرائيلي.
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