حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

وكان جيش الاحتلال قد اعلن -في بيان- إنه قصف الليلة الماضية مبنى عسكريا كان يستخدمه حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا.

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