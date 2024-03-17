حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال قبالة بلدة الوزاني، مؤكدا إصابة هدفه بدقة.
وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.
وكان جيش الاحتلال قد اعلن -في بيان- إنه قصف الليلة الماضية مبنى عسكريا كان يستخدمه حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا.
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