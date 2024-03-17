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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال قبالة بلدة الوزاني، مؤكدا إصابة هدفه بدقة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن -في بيان- إنه قصف الليلة الماضية مبنى عسكريا كان يستخدمه حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا.

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