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شاهد تعابير وجه طفل خلال دعاء إمام الحرم المكي يشعل تفاعلا

3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعابير وجه طفل في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس وسط تفاعل واسع.

وبثت الدعاء كاملا قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، مساء يوم السبت بتعليق قالت فيه: "طفل يتأثر أثناء دعاء إمام الحرم المكي الشيخ د. عبدالرحمن السديس".

CNN


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