شاهد تعابير وجه طفل خلال دعاء إمام الحرم المكي يشعل تفاعلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعابير وجه طفل في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس وسط تفاعل واسع.
وبثت الدعاء كاملا قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، مساء يوم السبت بتعليق قالت فيه: "طفل يتأثر أثناء دعاء إمام الحرم المكي الشيخ د. عبدالرحمن السديس".
CNN
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