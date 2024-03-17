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إنقاذ 44 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم شرقي روسيا

3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية مدينة فلاديفوستوك بإقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي إنقاذ 44 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم في خليج آمور.

وأضافت البلدية أن طوفا جليديا عليه 44 شخصا انجرف بعيدا عن الشاطئ بسبب الريح القوية.
وتابعت: "تم إنقاذ 44 شخصا دون وقوع ضحايا أو إصابات".

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