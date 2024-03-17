إنقاذ 44 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم شرقي روسيا

إنقاذ 44 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم شرقي روسيا
التاريخ
3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية مدينة فلاديفوستوك بإقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي إنقاذ 44 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم في خليج آمور.
وأضافت البلدية أن طوفا جليديا عليه 44 شخصا انجرف بعيدا عن الشاطئ بسبب الريح القوية.
وتابعت: "تم إنقاذ 44 شخصا دون وقوع ضحايا أو إصابات".
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