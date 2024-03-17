Sunday, 17 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتهاء فصل الشتاء فلكيا في الأردن الساعة 6:6 صباحا الأربعاء المقبل

3/17/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحدث لحظة الاعتدال الربيعي فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية عند الساعة السادسة وستّ دقائق من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 آذار بتوقيت الأردن، وفق ما أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.


وقال السكجي، الأحد، إن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء الأرضي في تلك اللحظة، بحيث تختفي ظلال الأجسام ظهرا في تلك المناطق من الأرض. ويتزامن هذا مع حدوث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.


وأشار إلى أنه في الأردن، وحسب موقعه الجغرافي، تساوت ساعات الليل والنهار فيه تقريبا (يوم التوازن) أمس السبت، حيث كان طول كل منهما 12 ساعة، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم الساعة 6:44 ص وتغرب الساعة 6:45م، وتشرق الشمس من الشرق الجغرافي، وتغرب من الغرب الجغرافي في الأردن يوم الثلاثاء 19 آذار.


وأوضح السكجي أن سبب عدم تساوي ساعات الليل والنهار يرجع إلى "فيزياء الغلاف الجوي من تشتت وانكسار، والبعد عن خط الاستواء"، إضافة إلى ارتفاع الموقع عن سطح البحر، مبينا أن قرص الشمس هو جسم ممتد وليس نقطة ضوئية (متوسط القرص الظاهري للشمس هو نحو نصف درجة أو 30 دقيقة قوسية)، وانكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي يبكّر من موعد شروقها ويؤخر من موعد غروبها ظاهريا، ما يزيد من طول النهار.


وأشار إلى أن السبب في حدوث الفصول الأربعة، هو دوران الأرض حول الشمس بمحور مائل وتبلغ درجة الميلان 23.5 درجة.

MENAFN17032024000208011052ID1107986446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث