بيان فتح ووهم السلطة

(MENAFN
- Amman Net) عدة نقاط استوقفتني حول ما صدر عن حركة فتح:
١- البيان صدر على خلفية رفض كافة الفصائل الفلسطينية قرار السلطة بتشكيل الحكومة
على الرغم من الأجواء الايجابية التي رافقت اجتماع الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة فتح في موسكو والتي تناولت تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الغطرسة الصهيونية.
٢- يظهر البيان ولغته أن حركة فتح تم اختطافها بشكل تام، لتصبح أداة لسلطة لا هم لها سوى الحفاظ على امتيازاتها التي يمنحها اياها الكيان وسيدته أمريكا.
٣- يدعي البيان أن سبب المجازر التي وقعت بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، مرده أحداث السابع من أكتوبر. وكأن "إخوتنا" في فتح يبرؤون الكيان من المجازر التي يرتكبها بحق شعبنا، بل ويتبنى رواية البيبي نتنياهو.
٤- إذا كان سبب الدمار في غزة هو حماس، فهل ستقوم فتح بإعادة قراءة حرب بيروت، وتحمل الشهيد ياسر عرفات مسؤولية الدمار الذي لحق بالعاصمة اللبنانية؟!
٥- أسخف ما ذكره البيان هو توبيخه لحماس لعدم قيامها بابلاغ فتح والسلطة عن عملية السابع من أكتوبر!!
حماس وكافة فصائل المقاومة تعلن جهارًا نهارًا أنها مستمرة في نضالها ضد العدو الصهيوني، أما تحديد موعد وتفاصيل عملياتها العسكرية فهذا شأن من الغباء تعميمه.
٦- واضح من لغة البيان أن فتح تلقت "تطمينات" بانتهاء دور حماس في غزة.ويبدو أنهم لم يتعلموا من مناضلي وشهداء فتح الحقيقيين والتاريخيين .. فحماس والمقاومة أصبحتا جزءا من ثقافة كل بيت في غزة تمامًا كما كانت فتح في بيروت والضفة وغزة.
أخشى أن يكون هذا البيان هو بيان نعي لحركة تحرر وطني قدمت آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين.
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