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بيان فتح ووهم السلطة

3/17/2024 3:10:09 AM
(MENAFN- Amman Net) عدة نقاط استوقفتني حول ما صدر عن حركة فتح:
١- البيان صدر على خلفية رفض كافة الفصائل الفلسطينية قرار السلطة بتشكيل الحكومة
على الرغم من الأجواء الايجابية التي رافقت اجتماع الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة فتح في موسكو والتي تناولت تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الغطرسة الصهيونية.
٢- يظهر البيان ولغته أن حركة فتح تم اختطافها بشكل تام، لتصبح أداة لسلطة لا هم لها سوى الحفاظ على امتيازاتها التي يمنحها اياها الكيان وسيدته أمريكا.
٣- يدعي البيان أن سبب المجازر التي وقعت بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، مرده أحداث السابع من أكتوبر. وكأن "إخوتنا" في فتح يبرؤون الكيان من المجازر التي يرتكبها بحق شعبنا، بل ويتبنى رواية البيبي نتنياهو.
٤- إذا كان سبب الدمار في غزة هو حماس، فهل ستقوم فتح بإعادة قراءة حرب بيروت، وتحمل الشهيد ياسر عرفات مسؤولية الدمار الذي لحق بالعاصمة اللبنانية؟!
٥- أسخف ما ذكره البيان هو توبيخه لحماس لعدم قيامها بابلاغ فتح والسلطة عن عملية السابع من أكتوبر!!
حماس وكافة فصائل المقاومة تعلن جهارًا نهارًا أنها مستمرة في نضالها ضد العدو الصهيوني، أما تحديد موعد وتفاصيل عملياتها العسكرية فهذا شأن من الغباء تعميمه.
٦- واضح من لغة البيان أن فتح تلقت "تطمينات" بانتهاء دور حماس في غزة.ويبدو أنهم لم يتعلموا من مناضلي وشهداء فتح الحقيقيين والتاريخيين .. فحماس والمقاومة أصبحتا جزءا من ثقافة كل بيت في غزة تمامًا كما كانت فتح في بيروت والضفة وغزة.
أخشى أن يكون هذا البيان هو بيان نعي لحركة تحرر وطني قدمت آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين.

MENAFN17032024000209011053ID1107986445

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