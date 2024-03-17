إعادة انتخاب ترامب قد يؤثر على قوة الدولار الأمريكي

(MENAFN
) خبراء بنك باركليز في مجال صرف العملات توقعوا ارتفاعاً محتملاً بنسبة 3 في المئة في قيمة الدولار الأمريكي إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات القادمة في نوفمبر، وتشير تقارير من بلومبرغ إلى أن هذا التقوية المتوقعة للدولار تنبع من التوجهات السياسية المتوقعة لترامب، التي قد تشمل فرض رسوم جمركية مرتفعة، ومبادرات تحفيز اقتصادي، وتقليل الالتزام بحلف شمال الأطلسي.
كما يقترح البنك أن فرض رسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، مع توقعات تشير إلى زيادة تتراوح بين 2 إلى 3 في المئة، ويُعتبر توقع تحولات سياسية من هذا القبيل تحت إدارة ترامب لولاية رئاسية ثانية فرضي هو العامل الرئيسي وراء التفاؤل الحالي تجاه العملة الأمريكية.
كذلك شهدت التطورات الأخيرة على الجبهة السياسية تصاعدًا في التكهنات بشأن النتائج المحتملة لانتخابات الرئاسة القادمة، ومع فوز الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بترشيحات أحزابهما، يتم وضع المسرح لمواجهة نادرة في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر، مما يضيف إلى الغموض المحيط بالمناظر الانتخابية.
في حين يتوقع محللون في بنك باركليز تدهور العلاقات التجارية مع الصين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ويتوقعون أن فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصين، مثل فرض رسم جمركي بنسبة 60 في المئة، قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 3 في المئة في سعر صرف اليوان الفعال، مما يؤكد على التداخل المعقد بين ديناميات التجارة العالمية وقيم العملات.
ومع تطور الديناميات الجيوسياسية وتقدم حملات الانتخابات، يظل الاهتمام موجهاً نحو الآثار المحتملة للتغيرات السياسية على أسواق العملات لدى المستثمرين والخبراء على حد سواء، ويُنظر إلى احتمالية فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية على أنها عامل محتمل لتعزيز الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة لتوقعات باتخاذ إجراءات سياسية تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وإعادة تشكيل ديناميات التجارة الدولية. وفي ظل هذه الغموض، يظل المشاركون في السوق متيقظين، مراقبين تطورات الأحداث وتقييم آثار القرارات السياسية على حركات العملات والاستقرار الاقتصادي العام.
MENAFN17032024000045015682ID1107986440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.