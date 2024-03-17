ترامب: الانتخابات الرئاسية القادمة ستشكل تحولا في التاريخ الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 17 آذار ( بترا ) -قال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض إن انتخابات الرئاسة الأميركيّة المقرّرة في تشرين الثاني 2024 " بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد "، بحسب واشنطن تايمز .
وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب خلال تجمّع حزبي في مدينة فانداليا بولاية أوهايو (شمال) الولايات المتحدة إنّ "الخامس من تشرين الثاني القادم ، سيكون هو اليوم الأهمّ في تاريخ بلدنا".
ووصف ترامب فوزه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بأنّه "أسرع انتصار يتمّ تحقيقه على الإطلاق"، وأشار إلى أنّ ذلك يعني أيضا أنّه سيتوجّب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجدّدا مع بايدن في مشهد يُذكّر بانتخابات العام 2020.
وقال "يبدو ذلك وكأنّه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط".
وتابع ترامب "إذا لم أُنتخَب فإنّ ذلك سيكون مجزرة في حقّ البلاد"، وبدا أنّه يشير إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة .
-- (بترا )
ب خ / س س
17/03/2024 08:39:58
MENAFN17032024000117011021ID1107986437
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