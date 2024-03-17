ترامب: الانتخابات الرئاسية القادمة ستشكل تحولا في التاريخ الأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 17 آذار ( بترا ) -قال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض إن انتخابات الرئاسة الأميركيّة المقرّرة في تشرين الثاني 2024 " بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد "، بحسب واشنطن تايمز .

وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب خلال تجمّع حزبي في مدينة فانداليا بولاية أوهايو (شمال) الولايات المتحدة إنّ "الخامس من تشرين الثاني القادم ، سيكون هو اليوم الأهمّ في تاريخ بلدنا".

ووصف ترامب فوزه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بأنّه "أسرع انتصار يتمّ تحقيقه على الإطلاق"، وأشار إلى أنّ ذلك يعني أيضا أنّه سيتوجّب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجدّدا مع بايدن في مشهد يُذكّر بانتخابات العام 2020.

وقال "يبدو ذلك وكأنّه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط".

وتابع ترامب "إذا لم أُنتخَب فإنّ ذلك سيكون مجزرة في حقّ البلاد"، وبدا أنّه يشير إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة .

-- (بترا )

ب خ / س س

17/03/2024 08:39:58