أسعار النفط ترتفع فوق 85 دولارًا للبرميل بعد زيادة الطلب على المصافي الأمريكية

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت علامة 85 دولارًا للبرميل خلال جلسة التداول يوم الخميس الموافق 14 مارس، مما يمثل أعلى مستويات تم رصدها منذ نوفمبر، ويُرجع هذا الارتفاع في الأسعار إلى الطلب المتزايد من المصافي الأمريكية، التي انتهت مؤخرًا من أنشطة الصيانة، مما يشير إلى عودة الاستهلاك.
كما كانت هناك اتجاهات إيجابية في حركة الأسعار، حيث ارتفعت عقود النفط الخام برنت بنسبة 3.97 في المئة لتصل إلى 85.34 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت عقود نفط غرب تكساس الخام الأمريكي بنسبة 3.88 بالمئة، لتصل إلى 81.09 دولارًا للبرميل، ويُذكر أن الأسعار كانت تتذبذب بين 80 و 84 دولارًا للبرميل لمعظم الشهر السابق، مما يشير إلى ارتفاع مستمر في الجلسات التداولية الأخيرة.
كذلك ساهمت الوكالة الدولية للطاقة في تعزيز التفاؤل في السوق من خلال تعديل توقعاتها لطلب النفط في عام 2024 للأعلى، مما يمثل التعديل الرابع من نوعه منذ نوفمبر، وأشارت الوكالة إلى الاضطرابات الناجمة عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي أعاقت حركة الشحن، كعامل مساهم في زيادة توقعات الطلب، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن الوكالة، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مما يمثل زيادة بمقدار 110 ألف برميل يوميًا عن تقدير الشهر السابق.
وعلى الرغم من القلق بشأن ديناميات العرض، وخاصة نظرًا لتمديد قيود الإنتاج من قبل أعضاء أوبك+، يتوقع الوكالة عجزًا طفيفًا في العرض في العام الحالي، وتُسلط هذه التقديرات الضوء على التوازن الدقيق بين ديناميات العرض والطلب في السوق العالمية للنفط، في ظل الجهود المستمرة من قبل الدول الرئيسية المنتجة للنفط لتثبيت الأسعار.
في حين من الملفت للاهتمام أن ارتفاع أسعار النفط الأخير حدث على الرغم من تعزيز الدولار الأمريكي، الذي شهد أسرع ارتفاع له في ثمانية أسابيع، ويزيد ارتفاع قيمة الدولار عادة تكلفة النفط الخام للمستخدمين في عملات أخرى، مما قد يقلل من الطلب، ومع ذلك، لم يعيق هذا العامل الزخم الصاعد في أسعار النفط، مما يُظهر صمود المشهد السوقي في ظل التغيرات الاقتصادية المتغيرة.
ويعكس الارتفاع الأخير في أسعار النفط مجموعة من العوامل بما في ذلك الطلب المتزايد من المصافي الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر في ديناميات العرض، والتفاؤل السوقي الإيجابي الذي يقوده التوقعات المواتية للطلب، ومع مراقبة الجهات المعنية للتطورات في أسواق الطاقة، ستواصل التفاعل بين اضطرابات العرض واتجاهات الطلب والعوامل الاقتصادية الكبرى تحديد مسار أسعار النفط في المستقبل المنظور.
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