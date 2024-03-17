رئيس وزراء أيرلندا يطالب واشنطن بعدم إرسال أسلحة إلى إسرائيل

انتقد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار قيام الولايات المتحدة بإمداد إسرائيل بالأسلحة وطالبها بإيقاف تلك الإمدادات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن فارادكار سيلتقي في وقت لاحق من اليوم الأحد بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في ختام أسبوع من الارتباطات التي تضمنت لقاء ثنائيا سابقا بين الزعيمين.

وقال بايدن إنه يتفق مع دعوات رئيس الوزراء لوقف إطلاق النار في غزة "في أسرع وقت ممكن".

ومع ذلك، قال فارادكار، في حديثه للصحفيين في واشنطن العاصمة، إنه لا يزال هناك خلاف بين إدارتي البلدين حول عدد من المواضيع.

وقال إنه أوضح "بجلاء" لبايدن أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة ليست دفاعا عن النفس.

وأضاف الزعيم الأيرلندي أن الولايات المتحدة تعمل "بجد" من أجل وقف إطلاق النار، لكن بايدن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي قد التقى يوم الجمعة بالرئيس الأمريكي لعقد اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي. وناقش الزعيمان الحربين في أوكرانيا وغزة، وكذلك العلاقات التجارية الأيرلندية الأمريكية.





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