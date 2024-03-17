التجارة غير النفطية تزداد بين الإمارات والولايات المتحدة

(MENAFN
) كشف رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، داني سيبرايت، عن زيادة كبيرة في حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى 31.4 مليار دولار في عام 2023، متوقعاً استمرار التوسع بمعدل مماثل طوال عام 2024، أكد سيبرايت الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين، مشدداً على أهمية العلاقات التجارية الثنائية بينهما.
كما لاحظ سيبرايت زيادة كبيرة في صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات، التي ارتفعت إلى 24.8 مليار دولار في عام 2023، وهو ارتفاع ملحوظ عن 20.8 مليار دولار في عام 2022، ممثلاً نمواً بنسبة 19 بالمئة، ويلاحظ أن الإمارات حافظت على موقعها كوجهة رئيسية لصادرات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمدة خمس سنوات متتالية، مما يشير إلى قوة العلاقات التجارية.
كذلك من خلال التأكيد على التأثير الاقتصادي للصادرات الأمريكية إلى الإمارات، أكد سيبرايت أن هذه الأنشطة التجارية تساهم في دعم حوالي 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، موضحاً الطبيعة المتبادلة المفيدة للصلات التجارية الثنائية, وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة بلغت حوالي 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مؤكداً على تدفق التجارة المتبادل بين البلدين.
في حين ألقى الضوء على الاتجاه المتزايد للاستثمارات الإماراتية في السوق الأمريكية، في مختلف القطاعات مثل العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا, وبتحديد المجالات الرئيسية ذات الإمكانات الكبيرة للتعاون والاستثمار في عام 2024، أشار إلى قطاعات الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، والخدمات المالية، ورأس المال الخاص، بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومع التطلع إلى المستقبل، تؤكد تعليقات سيبرايت التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية القوية والاستفادة من الفرص لمزيد من التوسع والتعاون عبر مختلف القطاعات، مما يرسخ الشراكة المتينة بين الإمارات والولايات المتحدة.
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