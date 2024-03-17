مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم في تشريع تيك توك بعد تأييد مجلس النواب

(MENAFN
) بعد موافقة مؤكدة من مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى إجبار المالك الصيني لتيك توك على الانفصال عن ملكيته أو مواجهة إمكانية حظره في الولايات المتحدة، يدعو القواعد الأمريكية إلى الحذر بينما يتقدم المشروع إلى مجلس الشيوخ، ,على الرغم من تلقي الدعم القوي في مجلس النواب وتأييد الرئيس جو بايدن، ظهرت مخاوف بشأن العواقب المحتملة على قاعدة مستخدمي تيك توك الكبيرة من 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من حظر محتمل.
كما تم تقديم التوقعات بشأن التصرف السريع في مجلس الشيوخ بيانات من الأعضاء المؤثرين تشير إلى التزامهم باتباع الإجراءات التشريعية المعمول بها، مما قد يمتد عملية التداول لعدة أشهر، وأكد السيناتور رون وايدن على أهمية النظر الدقيق، محذرًا من اتخاذ قرارات متسرعة في مجالات تطور سريعة مثل التكنولوجيا والأمن القومي, وشدد على ضرورة جمع البيانات الشاملة وتقييم المنظر المتغير قبل تنفيذ إجراءات تنظيمية كبيرة.
كذلك يتم تعقيد توجيه الإجراءات التشريعية أيضًا بالخلفية السياسية لعام الانتخابات الرئاسية، مما يشكل عقبات إضافية لمرور تشريعات ذات أهمية كبيرة، ويعترف أنصار المشروع بالتحديات الكبيرة التي تواجهها في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، مع توقعات تميل نحو مناقشات مطولة وتأجيلات محتملة داخل الهيئة التشريعية.
في حين يظل أصحاب المصلحة ينتبهون إلى المناقشات المستمرة المتعلقة بتنظيم المنصات الرقمية وحماية المصالح الوطنية في بيئة عالمية تتصل ببعضها البعض بشكل متزايد مع تقدم تشريع تيك توك عبر العملية التشريعية، ويؤكد النهج التداولي الذي اعتمده مجلس الشيوخ على جدية المسائل المطروحة وضرورة اتخاذ قرارات متوازنة ومستنيرة في تشكيل مستقبل الحوكمة الرقمية وسياسات الأمن القومي.
MENAFN17032024000045015682ID1107986414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.