مطار أوسلو بغلق أبوابه نتيجة الظروف الجوية القاسية

(MENAFN
) أغلق مطار أوسلو الرئيسي، المسؤول عن خدمة العاصمة النرويجية، مؤقتًا حتى الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت غرينتش على الأقل، حسبما أعلنته شركة تشغيل المطار "أفينور" يوم السبت الموافق 16 مارس، وتم اتخاذ هذا القرار استجابة للظروف الجوية السيئة المتمثلة في رياح قوية وتساقط ثقيل للثلوج، مما يشكل تحديات كبيرة لعمليات الطائرات وطواقم الأرض على حد سواء، وأرجعت أفينور، من خلال بيان على موقعها الإلكتروني، تعليق أنشطة المطار إلى تزامن تساقط الثلوج الكثيف، والرياح العاتية، والأمطار الغزيرة.
كما أكدت أفينور أهمية توعية المسافرين ومتابعة اتصالات شركات الطيران عن كثب، مؤكدة على ضرورة علم الركاب بحالات الرحلات والتحديثات المقدمة من شركات الطيران التي تعمل في النرويج، وذكر متحدث باسم أفينور أن الشركة تعتزم إعادة تقييم الوضع بحلول الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش لتحديد إمكانية استئناف أنشطة المطار، وذلك استنادًا إلى تحسن الظروف الجوية والسلامة التشغيلية.
كذلك أصدرت المعهد النرويجي للأرصاد الجوية تحذيرين استجابة للظروف الجوية الحالية، وتظل التحذيرات الصفراء للرياح القوية سارية المفعول حتى الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى الأخطار المحتملة المرتبطة بالرياح العاتية، بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير للثلوج حتى الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت غرينتش، مشيرًا إلى استمرار خطر تراكم الثلوج الكثيفة في المنطقة، ويظهر التعاون بين أفينور والسلطات الأرصاد الجوية نهجًا استباقيًا يهدف إلى ضمان سلامة ورفاهية المسافرين خلال الظروف الجوية الصعبة، مؤكدة على أهمية ممارسة الحذر والاستعداد خلال حوادث الطقس السيئ.
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