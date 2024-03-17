أسعار الذهب تنخفض وسط توترات مستمرة من التضخم في الولايات المتحدة

(MENAFN
) بعد فترة طويلة من النمو المستمر الذي شهدته أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة هذا الشهر، حدث تغيير في مسارها بسبب المخاوف من التضخم القادم من الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض طفيف وانحراف عن مستويات الذروة الأخيرة، ونتيجة لذلك، يقوم المستثمرون والمحللون بإعادة تقييم توقعاتهم بشأن توقيت التعديلات المحتملة على أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي كان من المتوقع في الأصل أن تحدث في يونيو.
كما تميزت الحركة الأخيرة لأسعار الذهب بتقلبات كبيرة، حيث انخفضت إلى 1,616 دولار للأوقية في أكتوبر 2020، ثم ارتفعت إلى أعلى مستويات تاريخية قدرها 2,078 دولار للأوقية في مايو 2023، ثم تصحيح إلى 1,811 دولار بحلول سبتمبر 2023، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى قمم تاريخية جديدة عند 2,195 دولار للأوقية في مارس.
كذلك أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة لشهر فبراير ضغوطًا تضخمية مستمرة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل متتالي للشهر الثاني إلى 3.2 في المئة سنويًا، وقد زاد هذا الارتفاع غير المتوقع في التضخم، وإن كان طفيفًا، من الانتباه إلى الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مما قد يعيق ارتفاع أسعار الذهب ويمنعها من استعادة الارتفاعات السابقة وسط التكهنات حول خفض أسعار الفائدة في يونيو.
في حين تم تقديم النظرة المتعلقة بالذهب بواسطة عدم اليقين المستمر المتعلق بالقرارات السياسة النقدية في استجابة لديناميات التضخم، مع انخفاض أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها مؤخرًا وتداولها عند 2,168.23 دولار للأوقية يوم الجمعة، فإن أثر الضغوط التضخمية على أسعار الذهب يبرز العلاقة المعقدة بين العوامل الاقتصادية الكبرى والمشاعر السوقية التي تشكل منظر الاستثمار في المعادن الثمينة.
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