القادة الأوروبيون يعززون جهود الدفاع عن أوكرانيا

(MENAFN
) في مؤتمر صحفي مشترك عُقِد في برلين، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، التزامهم المشترك بتعزيز قدرات الدفاع عن أوكرانيا في ظل تصاعد الصراع، وأعلن شولتس قرارًا هامًا بتخصيص أرباح من الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء الأسلحة لكييف، مما يظهر جهدًا متحدًا من الدول الأوروبية للوقوف تضامنًا مع أوكرانيا.
كما القادة نيتهم في تيسير توريد الأسلحة للقوات الأوكرانية من السوق العالمية، مدركين الحاجة الملحة لزيادة المساعدة العسكرية، بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أهمية تحسين الإنتاج المحلي للمعدات العسكرية، مؤكدين الجهود التعاونية مع الشركاء الأوكرانيين لتعزيز قدراتهم.
كذلك أكد شولتس استخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا لتعزيز جهود الدفاع عن أوكرانيا، وهذا الاختيار يتوافق مع النداء الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات لشراء المعدات العسكرية بشكل مشترك لدعم أوكرانيا.
في حين يشير الموقف المتماسك الذي اتخذه القادة الأوروبيون إلى إصرار مشترك على تعزيز الدفاع عن أوكرانيا في أصعب مراحل الصراع منذ بدء النزاع قبل أكثر من عامين، ويؤكد هذا الجهد الموحد أهمية التضامن الدولي في مواجهة العدوان المستمر وحماية سيادة الدول المواجهة للتهديدات الخارجية.
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