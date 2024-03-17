زلزال قوي يضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية دون تحذير من تسونامي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 4ر5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الزلزال الذي وقع في الساعة 06:17 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (21.17 السبت بتوقيت غرينتش) أربع درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في بلدات من بينها فوتابا وأوكوما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وكان مركز الزلزال قبالة فوكوشيما وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا.
ولم يكتشف أي خلل جديد في محطتي فوكوشيما دايتشي أو فوكوشيما دايني النوويتين، وفقا لشركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية المشغلة لهما.
وجاء الزلزال الأحدث في أعقاب زلزال بلغت شدته 8ر5 درجات ريختر قبالة فوكوشيما يوم الجمعة سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني.
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