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زلزال قوي يضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية دون تحذير من تسونامي

3/17/2024 2:14:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 4ر5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الزلزال الذي وقع في الساعة 06:17 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (21.17 السبت بتوقيت غرينتش) أربع درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في بلدات من بينها فوتابا وأوكوما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وكان مركز الزلزال قبالة فوكوشيما وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا.

ولم يكتشف أي خلل جديد في محطتي فوكوشيما دايتشي أو فوكوشيما دايني النوويتين، وفقا لشركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية المشغلة لهما.

وجاء الزلزال الأحدث في أعقاب زلزال بلغت شدته 8ر5 درجات ريختر قبالة فوكوشيما يوم الجمعة سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني.


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