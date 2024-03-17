شولتس يلتقي نتانياهو في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب

من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل ما يزيد قليلا على خمسة أشهر.

ومن المتوقع أن يركز اللقاء على الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم بري على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يعتزم شولتس التحذير بشكل عاجل ضده: ويدعو المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناة السكان في الأراضي الفلسطينية.

واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي في أعقاب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ورغم أن ألمانيا تؤيد العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس من حيث المبدأ، إلا أنها انتقدت أسلوب الحرب، الذي حصد بالفعل أرواح عدة آلاف من المدنيين. وقال شولتس قبل مغادرته يوم السبت إن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار يستمر "في المستقبل المنظور".

ووصل شولتس، مساء السبت، إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الأحد بالعاهل الأردني الملك عبد الله.

ومن المقرر أن يتوجه بعد الظهر إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ ووزير الحرب بيني غانتس وأقارب المحتجزين بالإضافة إلى نتانياهو.





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