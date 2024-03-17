البحرية الهندية تستعيد سفينة بلغارية مخطوفة وتحرر طاقمها من القراصنة

أعلنت البحرية الهندية أنها استعادت السفينة "ام في روين" من قراصنة صوماليين محررة أفراد الطاقم لتضع حدا لعملية خطف استمرت ثلاثة أشهر لسفينة الشحن البلغارية التي ترفع علم مالطا.

وخطف قراصنة السفينة في 14 ديسمبر على بعد 380 ميلا بحريا أو 700 كيلومتر شرق جزيرة سقطرى اليمنية. وكانت هذه أول عملية خطف ناجحة لقراصنة صوماليين منذ خطف ناقلة النفط "أريس" في 2017. وكانت تلك العملية الأولى أيضاً منذ العام 2012.

وكتبت البحرية الهندية عبر منصة اكس "البحرية تحبط مخططات القراصنة الصوماليين لخطف السفن المبحرة في المنطقة من خلال اعتراض سفينة أم-في روين".

وقد استعيدت السفينة على بعد حوالي 2600 كيلومتر من الساحل الهندي على ما أوضح المصدر نفسه.

وأشادت شركة "نافيبلغار" مالكة السفينة باستعادة السفينة معتبرة انها "نجاح كبير ليس فقط لنا بل لكل الأسرة البحرية العالمية".

ومكنت وزارة الخارجية البلغارية "عودة سريعة" لأفراد الطاقم البلغار السبعة. أما أفراد الطاقم الآخرون فهم تسعة بورميين وانغولي واحد.

وكانت البحرية الهندية تتابع تنقلات السفينة المخطوفة منذ سيطر عليها القراصنة. وكان هؤلاء أفرجوا في البداية عن بحار مصاب وسلموه إلى البحرية الهندية. ومن ثم اقتادوا السفينة وطاقمها المؤلف من 17 شخصا إلى منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حيث رست في مدينة بوساسو.



ورصدت البحرية الهندية السفينة الجمعة وأرسلت السفينة الحربية "كولكاتا" التي نجحت بعد سلسلة مناورات في "إرغام القراصنة البالغ عددهم 35 على الاستسلام".

وأوضحت أنها "تمكنت من إجلاء أفراد الطاقم الـ17 بأمان مساء 16 مارس 2024 (السبت) من سفينة القراصنة من دون وقوع إصابات".

وجرت العملية بالتنسيق مع سفن عسكرية أخرى ومروحيات وطائرات وفق البحرية الهندية.

بعد ذروتها في العام 2011، انخفضت أعمال القرصنة بشكل كبير مع نشر سفن حربية دولية (عملية الاتحاد الأوروبي "أتلانتا" والقوة الدولية CTF-151، والبحرية الهندية...) وإنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند أو وضع حراس مسلّحين على متن السفن التجارية.





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