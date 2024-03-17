روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

أعلنت روسيا الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت 35 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما دخلت الانتخابات الرئاسية يومها الأخير.

وقالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت" 35 طائرة من دون طيار في ثماني مناطق مختلفة بينها أربع فوق موسكو.





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