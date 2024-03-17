روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية
التاريخ
3/17/2024 2:14:01 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت روسيا الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت 35 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما دخلت الانتخابات الرئاسية يومها الأخير.
وقالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت" 35 طائرة من دون طيار في ثماني مناطق مختلفة بينها أربع فوق موسكو.
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