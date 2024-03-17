توقيف مشتبه به في واقعتي إطلاق نار اسفرتا عن 3 قتلى في شمال شرق الولايات المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن17 آذار ( بترا )- ألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه به "بالغ الخطورة" يعتقد أنه قتل ثلاثة من أفراد عائلته في واقعتي إطلاق نار في شمال شرق الولايات المتحدة ، وفق ما أعلنته سلطات ولاية نيوجيرزي , مساء السبت بعد عملية أمنية استمرت ساعات ، بحسب واشنطن تايمز .

وأعلنت المتحدّثة باسم شرطة ترينتون ليزيت ريوس أن المتهم أندريه غوردون "سلّم نفسه سلميا" بعدما استدعت مجموعة أعمال عنف إصدار أوامر بالاحتماء في ولايتين .

وقالت السلطات إن غوردون الذي يعتقد أنه مشرّد سرق خلال النهار سيارة في ترينتون وقادها مسافة نحو 65 كلم إلى ليفيتاون في الضواحي الشمالية لفيلادلفيا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به قتل هناك شخصين هما امرأة تبيّن أنها زوجة والده وشقيقته البالغة 13 عاما , وبعدها انطلق المشتبه به في سيارة إلى حي قريب حيث أردى بالرصاص والدة طفليه ليعمد بعد ذلك إلى ضرب والدتها بعقب البندقية .

بعد ذلك عبر المشتبه به حدود الولاية إلى ترينتون في نيوجيرزي حيث تحصّن في منزل من ثلاثة طوابق ، وقد وصفته الشرطة بأنه "بغاية الخطورة".

يذكر انه لقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020 الذي كان في الاصل عاما قياسيا بحسب السلطات .

-- (بترا )

ب خ / س س

17/03/2024 08:21:21