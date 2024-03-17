توقيف مشتبه به في واقعتي إطلاق نار اسفرتا عن 3 قتلى في شمال شرق الولايات المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن17 آذار ( بترا )- ألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه به "بالغ الخطورة" يعتقد أنه قتل ثلاثة من أفراد عائلته في واقعتي إطلاق نار في شمال شرق الولايات المتحدة ، وفق ما أعلنته سلطات ولاية نيوجيرزي , مساء السبت بعد عملية أمنية استمرت ساعات ، بحسب واشنطن تايمز .
وأعلنت المتحدّثة باسم شرطة ترينتون ليزيت ريوس أن المتهم أندريه غوردون "سلّم نفسه سلميا" بعدما استدعت مجموعة أعمال عنف إصدار أوامر بالاحتماء في ولايتين .
وقالت السلطات إن غوردون الذي يعتقد أنه مشرّد سرق خلال النهار سيارة في ترينتون وقادها مسافة نحو 65 كلم إلى ليفيتاون في الضواحي الشمالية لفيلادلفيا.
وقالت الشرطة إن المشتبه به قتل هناك شخصين هما امرأة تبيّن أنها زوجة والده وشقيقته البالغة 13 عاما , وبعدها انطلق المشتبه به في سيارة إلى حي قريب حيث أردى بالرصاص والدة طفليه ليعمد بعد ذلك إلى ضرب والدتها بعقب البندقية .
بعد ذلك عبر المشتبه به حدود الولاية إلى ترينتون في نيوجيرزي حيث تحصّن في منزل من ثلاثة طوابق ، وقد وصفته الشرطة بأنه "بغاية الخطورة".
يذكر انه لقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020 الذي كان في الاصل عاما قياسيا بحسب السلطات .
-- (بترا )
ب خ / س س
17/03/2024 08:21:21
MENAFN17032024000117011021ID1107986387
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