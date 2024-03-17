التمر هندي على مائدة الإفطار.. هل يسبب أضرارًا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التمر هندي من المشروبات الرمضانية التي يعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها بكميات كبيرة، ولكنه يحتوي على الكثير من السكر الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض المضاعفات الصحية بالجسم، لذا يجب تناوله بحذر.



فوائد التمر الهندي

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن التمر هندي يحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية ومن ثم يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية من بينها:



1- الحد من السرطان

يحتوي التمر هندي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، مما يستوجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة للحصول على أفضل النتائج.



2- تعزيز الهضم

يتميز التمر هندي باحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، ولكن يجب الانتباه جيدًا من الإفراط في تناوله للحد من أي مضاعفات صحية.

3- إنقاص الوزن

يعمل تناول التمر هندي بكميات مناسبة على إنقاص الوزن بشكل واضح لأنه يساعد على الشعور بالشبع ومن ثم تناول كميات قليلة من الطعام ولكن يفضل تناوله بكميات محددة وتجنب الإفراط في تناوله.



4- تعزيز الصحة العامة

يتميز التمر هندي باحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين سي، فيتامين ب، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والحديد ومن ثم تعزيز صحة الجسم بشكل عام وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.



أضرار التمر الهندي

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن التمر هندي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجسم خاصًة في حالة تناوله بكميات كبيرة من بينها:



- المعاناة من التفاعلات التحسسية مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو الاحمرار أو الألم.

- آلام المعدة.

- الإسهال.



- القيء.

- انخفاض ضغط الدم بشكل واضح.

- التفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو أدوية السكري.

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