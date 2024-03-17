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الاحتلال يعتقل 9 شبان في الضفة الغربية

3/17/2024 2:06:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم، أحدهم كان جريحا.


وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين من قلقيلية، و3 من الخليل، و3 شباب آخرين من جنين، بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل الفلسطينيين.


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