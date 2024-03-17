الاحتلال يعتقل 9 شبان في الضفة الغربية
التاريخ
3/17/2024 2:06:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم، أحدهم كان جريحا.
وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين من قلقيلية، و3 من الخليل، و3 شباب آخرين من جنين، بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل الفلسطينيين.
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