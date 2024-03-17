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الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثالث والأخير

3/17/2024 2:06:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية مساء أمس السبت أنه حتى الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة التصويت 58.74%.
وفي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90%، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية 80%.

روسيا اليوم

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