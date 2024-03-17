مراقب فرنسي: الروس أكثر سعادة من الفرنسيين وموسكو غنية وفاخرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال كريستيان رو، أحد المراقبين الدوليين على سير الانتخابات الرئاسية الروسية إن الروس أكثر سعادة من الفرنسيين، وأن موسكو غنية وفاخرة كباريس في عزّها السابق.وأضاف: "يبدو الروس أكثر سعادة من الفرنسيين وعلى سبيل المثال أنا شخصيا من فرنسا، ولذا فهذه المقارنة الوحيدة التي تتبادر إلى ذهني. أعني أنه عندما شاهدت موسكو شعرت بفارق كبير مقارنة بباريس. موسكو تبدو فاخرة وفخمة ويبدو الناس فيها سعداء للغاية... موسكو الآن تشبه باريس عندما كانت في عزّها السابق".



يشار إلى أن مجموعة من عشرة مراقبين أجانب وصلت إلى مقاطعة خيرسون الروسية الجديدة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، وزارت العاصمة موسكو قبل توجهها إلى خيرسون.



وتضم المجموعة مراقبين من الجزائر وبوتسوانا وألمانيا وزامبيا وإندونيسيا والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا وجنوب إفريقيا.



وباشرت المجموعة عملها في 15 مارس وستستمر في العمل طوال أيام التصويت الثلاثة.

RT