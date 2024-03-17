أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية تزيد عن 3 بالمئة

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تجاوزت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، لتنهي الأسبوع مرتفعة أكثر من 3 بالمئة بفعل ارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي أنهت أعمال الصيانة الدورية. ويوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 85.34 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 81.04 دولارا. وقال محللون إن الإمدادات بالنسبة لوقود السيارات تتقلص، وأن الأسعار معرضة لمزيد من الارتفاع. ومن ناحية أخرى، فهناك مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، حيث يُنظر إلى خفض أسعار الفائدة على أنها فرصة لنمو الطلب في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة أن وكالة الطاقة الدولية قد رفعت يوم الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في عام 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر، حيث أدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الشحن في البحر الأحمر. وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي، كما تتوقع الوكالة عجزًا طفيفًا في الإمدادات هذا العام إذا استمر أعضاء أوبك بلس في خفض الإنتاج. ومن ناحية أخرى، قالت بيكر هيوز إن عدد منصات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع بمقدار 6 ليصل إلى 510 منصة الأسبوع الماضي.
الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا ترتفع جراء زيادة الطلب الصيني
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة بعد أن ظلت ثابتة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن تأخير بعض الشحنات بسبب سوء الأحوال الجوية في أستراليا ومحاولة المشترين الآسيويين الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.60 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، وهو المستوى الذي سجل في أواخر أبريل 2021، حسب تقديرات مصادر الصناعة. وأضافت المصادر أن سعر تسليم شهر مايو قفز إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع تباطؤ الواردات الأوروبية هذا الشهر، فإن حافز الأسعار الاسيوية يمكن أن يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة. أما في أوروبا، فتتجه أسعار الغاز نحو الصعود، على الرغم من ارتفاع المخزونات لهذا الوقت من العام، وقرب انتهاء فصل الشتاء. وقد تشهد الأسعار مزيدًا من الضغط في الأسابيع والأشهر المقبلة مع بدء موسم الصيف. وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمئة يوم الجمعة مسجلة خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، جراء توقعات باعتدال درجات الحرارة، ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز. وعلى المستوى الأسبوعي انخفضت الأسعار حوالي 8 بالمئة.
إعداد: مؤسسة العطية.
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