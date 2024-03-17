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فيديو .. قوة إسرائيلية تقتحم بوحشية محل فلافل في بيت لحم لاعتقال شاب

3/17/2024 1:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوة تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، مساء السبت، شاب فلسطيني داخل محل لبيع الفلافل بمخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.


وفي لقطات وصفتها القناة 14 الإسرائيلية، بالدرامية، دخلت قوة أمنية سرية إلى متجر الفلافل، وبأسلحة مشهرة تمكنوا من اعتقال الشاب.


وأفادت القناة العبرية أن اعتقال المطلوب تمت دون وقوع إصابات.


ولم يصدر بيان إسرائيلي بشأن العملية وسبب اعتقال الشاب الذي لم يكن مسلحا، وفق الفيديو.


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