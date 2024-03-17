جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع

جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع
التاريخ
3/17/2024 1:07:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من الكتيبة 601 التابعة للهندسة القتالية أصيب بجروح خطيرة خلال المعارك بوسط قطاع غزة.
وكانت قالت كتائب عز الدين القسام، قالت إنها قتلت 4 جنود واستهدفت 6 دبابات وناقلة جند في مدينة غزة وخان يونس. كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قتل وإصابة عدد من الجنود بالمحافظة الوسطى.
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