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جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع

3/17/2024 1:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من الكتيبة 601 التابعة للهندسة القتالية أصيب بجروح خطيرة خلال المعارك بوسط قطاع غزة.
وكانت قالت كتائب عز الدين القسام، قالت إنها قتلت 4 جنود واستهدفت 6 دبابات وناقلة جند في مدينة غزة وخان يونس. كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قتل وإصابة عدد من الجنود بالمحافظة الوسطى.













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