مدعوون للتعيين وفاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

مدعوون للتعيين وفاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء
التاريخ
3/17/2024 1:07:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون العشرات من المرشحين والمرشحات؛ لاستكمال إجراءات التعيين.
كما أعلنت الوزارة استنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية، أن التالي أسماؤهم فاقدين لوظائفهم اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسم كل منهم.
وتاليًا الأسماء:
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