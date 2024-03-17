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مدعوون للتعيين وفاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

3/17/2024 1:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون العشرات من المرشحين والمرشحات؛ لاستكمال إجراءات التعيين.


كما أعلنت الوزارة استنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية، أن التالي أسماؤهم فاقدين لوظائفهم اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسم كل منهم.


وتاليًا الأسماء:


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