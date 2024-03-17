الملك يلتقي اليوم بالمستشار الألماني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، بالمستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل إلى مدينة العقبة مساء السبت.
وكان في استقبال المستشار شولتس لدى وصوله إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين.
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