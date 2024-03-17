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الملك يلتقي اليوم بالمستشار الألماني

3/17/2024 1:07:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، بالمستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل إلى مدينة العقبة مساء السبت.


وكان في استقبال المستشار شولتس لدى وصوله إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين.


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