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الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تؤثر على المملكة الليلة

3/17/2024 12:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تتحول الى مغبرة خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر ليلا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

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