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اشتباكات بين الاحتلال والمقاومين في نابلس مع تواصل اقتحامات الضفة

3/17/2024 12:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين أثناء اقتحام تلك القوات مدينة نابلس وبلدتها القديمة فجر اليوم الأحد، وقد واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لبلدات ومدن الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال وسط تصاعد هجمات المستوطنين، في حين استشهد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بعد تدهور حالته الصحية.


وقد سمع دوي انفجارات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس، وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت أحد الفنادق وسط نابلس وحاصرت محيط البلدة القديمة في المدينة.


كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية وحاصرت مبنى في نابلس لاختطاف عمال أصولهم من قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاومين أطلقوا الرصاص على الوحدات المتوغلة.


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