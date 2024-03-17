التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وهي منطقة تستهدف فيها جماعة أنصار الله (الحوثيون) عادة السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، في إطار تضامنها مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.
وأضافت أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته شرقي مدينة عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن تعرض السفينة لأضرار أو إصابة أي من طاقمها بأذى.
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