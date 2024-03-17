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التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن

3/17/2024 12:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وهي منطقة تستهدف فيها جماعة أنصار الله (الحوثيون) عادة السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، في إطار تضامنها مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.


وأضافت أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته شرقي مدينة عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن تعرض السفينة لأضرار أو إصابة أي من طاقمها بأذى.


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