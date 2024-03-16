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شيخ الأزهر يثمن الجهود الدؤوبة لرئيس دولة الإمارات لإغاثة المدنيين في غزة

3/16/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- أعرب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم السبت عن تقدير الأزهر للجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغاثة المدنيين الذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة في القطاع.
وذكر الأزهر الشريف في بيان له أن ذلك جاء خلال "اتصال هاتفي بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أكدا خلاله أهمية استمرار الجهود العربية والاسلامية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبذل كل الجهود لإيصال المساعدات للأشقاء في القطاع".
وأعرب شيخ الأزهر في البيان عن "تقدير الأزهر لما تقوم به الإمارات من جهود دؤوبة في تعزيز السلم ونشر الأخوة والتسامح والجهود المخلصة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة".
ونقل البيان عن رئيس دولة الإمارات "تقديره للأزهر الشريف ولما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين من جهود لتعزيز السلم والأخوة والتعايش الإنساني وتقديم علوم الدين لأبناء المسلمين وتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي المستنير". (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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