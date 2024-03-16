شيخ الأزهر يثمن الجهود الدؤوبة لرئيس دولة الإمارات لإغاثة المدنيين في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 3 (كونا) -- أعرب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم السبت عن تقدير الأزهر للجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغاثة المدنيين الذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة في القطاع.
وذكر الأزهر الشريف في بيان له أن ذلك جاء خلال "اتصال هاتفي بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أكدا خلاله أهمية استمرار الجهود العربية والاسلامية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبذل كل الجهود لإيصال المساعدات للأشقاء في القطاع".
وأعرب شيخ الأزهر في البيان عن "تقدير الأزهر لما تقوم به الإمارات من جهود دؤوبة في تعزيز السلم ونشر الأخوة والتسامح والجهود المخلصة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة".
ونقل البيان عن رئيس دولة الإمارات "تقديره للأزهر الشريف ولما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين من جهود لتعزيز السلم والأخوة والتعايش الإنساني وتقديم علوم الدين لأبناء المسلمين وتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي المستنير". (النهاية)
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